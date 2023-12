Corée: Le film « 12.12: The Day » dépasse les 6 millions d’entrées (KOFIC)

Un total de 6,39 millions de personnes ont regardé ce film sur l’histoire contemporaine de la Corée, 19 jours après sa sortie en salles de cinéma coréennes, a indiqué le KOFIC.

Le long métrage, basé sur le coup d’état militaire de 1979 en Corée, a rapidement gagné en popularité, franchissant la barre du million d’entrées au quatrième jour, puis celle des 3 millions au dixième jour.

Relayant des faits réels, « 12.12 : The Day » détaille les neuf heures de confrontation entre Chun Doo-kwang, chef du Commandement de défense et sécurité, à la tête d’un coup d’Etat militaire pour prendre le pouvoir le 12 décembre 1979, et le commandant de la défense de la capitale Lee Tae-shin, opposé au putsch.

Le film est la troisième projection coréenne de l’année à attirer plus de 5 millions de spectateurs, derrière « The Roundup: No Way Out » et « Smugglers », sortis respectivement en mai et en juillet derniers.