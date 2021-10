Le Royal Mansour Marrakech remporte à Paris le Grand Prix Villégiature du Meilleur hôtel du monde 2021

Le Royal Mansour Marrakech a remporté, lundi à Paris, le Grand Prix Villégiature du Meilleur hôtel du monde 2021.

Les Villégiature Awards, qui récompensent depuis 2003 les plus beaux hôtels d’Europe, d’Asie, du Moyen Orient et d’Afrique, sont décernés par un jury composé d’une vingtaine de journalistes de la presse internationale couvrant les cinq continents.

Le Royal Mansour Marrakech était nominé pour ce prix aux côtés de l’hôtel Signiel Seoul (Corée du Sud), Inter-Continental Lyon-Hôtel Dieu (France), Sofitel Rome Villa Borghèse (Italie) et le Sofitel Legend Santa Clara Cartagena (Colombie).

C’est lors d’une cérémonie dans les salons de l’hôtel particulier de l’Ambassade d’Azerbaïdjan, face à la Tour Eiffel, en présence de plusieurs personnalités du monde de la diplomatie, des Arts, de l’édition et des médias, de dirigeants et propriétaires d’hôtels et groupes hôteliers et d’architectes, que ce Prix a été remis à Jean-Claude Messant, Directeur général du Royal Mansour Marrakech.

“Je suis très fier d’avoir reçu au nom du Royal Mansour mais aussi au nom du Royaume du Maroc ce Prix Villégiature qui récompense le meilleur hôtel du monde pour l’année 2021. C’est un travail de l’équipe”, a déclaré à la MAP, le Directeur général du Royal Mansour Marrakech.

“C’est donc une très belle récompense que je partage avec tous les Marocains et avec toutes les personnes qui nous ont aidé à réaliser ce rêve”, a-t-il dit.

Le somptueux hôtel de la cité ocre a été nominé pour deux autres Prix Villégiature: le Prix de la meilleure suite d’hôtel, et le Prix de la meilleure piscine d’hôtel.

Un autre hôtel de luxe marocain, Le Casablanca hôtel, a été lui aussi nominé pour deux Prix : celui de la meilleure terrasse d’hôtel et celui du meilleur hôtel de charme.