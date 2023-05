Le Roi Mohammed VI félicite Charles III et Camilla à l’occasion de leur couronnement

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et au nom du peuple marocain, ses félicitations les plus chaleureuses à Charles III et à la Reine Camilla, leur souhaitant “un règne marqué de progrès et de prospérité, bénéfique à Votre peuple”.

A cette occasion, le Roi réitère sa fierté profonde des liens d’amitié solide et d’estime mutuelle unissant les deux Souverains et les deux Familles royales, ainsi que des relations distinguées basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante liant les deux pays.

Le Souverain Se dit convaincu que ces relations séculaires ne pourront que se renforcer davantage grâce “à Notre détermination commune à les développer au service des intérêts suprêmes de Nos deux peuples amis”.

Le Roi réitère aussi ses chaleureuses félicitations et ses expressions d’estime au Roi Charles III et à la reine Camilla, leur exprimant, ainsi qu’à tous les membres de la famille royale, s

es vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de longue vie.