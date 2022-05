Le Roi Mohammed VI adresse un message de félicitations à Tedros Adhanom Ghebreyesus suite à sa réélection à la tête de l’OMS

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au Directeur général de l’OMS et Ses vœux sincères de plein succès dans ses hautes fonctions.

“La confiance renouvelée en vous, pour un second mandat, par les Etats membres de l’Organisation est une preuve de leur soutien aux efforts que vous déployez pour une mise en œuvre optimale des programmes de l’OMS et un accompagnement des développements que connait le secteur de la santé à travers le Monde”, souligne le Roi dans ce message.

Le Souverain a réitéré, à cette occasion, à M. Tedros Adhanom Ghebreyesus le soutien du Royaume du Maroc à l’ensemble des initiatives et plans stratégiques menés par l’OMS pour développer le système sanitaire et améliorer ses services, ainsi que pour faire face aux défis et enjeux qu’impose le secteur de la santé, aussi bien sur le continent africain que de par le Monde.