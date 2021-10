Le régulateur marocain lance la version amazighe de son site officiel

Cette version mise en ligne sur le site internet de l’institution permettra au public d’accéder à toutes les données et les informations en langue amazighe, notamment les études et les rapports réalisés par la HACA ainsi que les communiqués de presse et les différents comptes rendus relatifs aux activités de l’instance.

La réalisation de la version amazighe du site de la Haute Autorité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe en tant que langue officielle du Royaume et patrimoine commun de tous les Marocains. Elle intervient également en application des dispositions de l’article 26 de la loi 26-16 qui prévoit l’intégration de la langue amazighe, à côté de la langue arabe, dans les sites d’information électroniques des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des autres services publics.

La HACA a par ailleurs pris plusieurs initiatives dans le cadre de la mise en œuvre des articles 13, 26, 27, 32 et 2 de la loi 26-16 fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

L’instance de régulation a établi un plan d’action pour l’intégration progressive de l’amazigh à différents niveaux de son action et de son fonctionnement institutionnel, sachant que plusieurs rapports et relevé thématiques ainsi que toute la signalétique interne et externe de l’institution ont déjà été élaborés dans les deux langues officielles du pays.