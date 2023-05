Le Président portugais reçoit à Lisbone le Chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch

M. Akhannouch était accompagné par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur du Maroc au Portugal, Othmane Bahnini.

A la tête d’une importante délégation, M. Akhannouch présidera vendredi, aux côtés du Premier ministre portugais, Antonio Costa, les travaux de la 14-ème Réunion de Haut Niveau (RHN), qui se tient sous le thème “Maroc-Portugal : Confirmation d’un partenariat stratégique exemplaire”.

La délégation marocaine comprend la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

La délégation se compose également de la ministre de la Transition Energétique et du Développement durable, Laila Benali, du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Benabdeljalil, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et du ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli.

Cette RHN sera l’occasion de consolider les relations bilatérales, en consécration de la vision royale visant à rendre le Portugal l’un des dix premiers pays partenaires au Royaume.

Elle témoigne, à cet effet, de la détermination constante des deux pays voisins à poursuivre leur coopération, afin d’élargir les partenariats à tous les domaines, notamment au niveau de l’économie et de la coopération sectorielle. Rabat et Lisbonne aspirent également à booster les échanges, explorer de nouveaux créneaux de coopération et scruter les horizons d’un partenariat multiforme et stratégique reflétant la solidité des liens entre les deux pays, en vue de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés.

Les travaux de cette réunion seront sanctionnés par la signature d’une panoplie d’accords de coopération dans plusieurs domaines.

En marge de la cette RHN, un forum économique Portugal-Maroc se tiendra à l’initiative de la Confederação Empresarial de Portugal (CIP), la Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). La rencontre sera l’occasion d’échanger sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays.