L’Envoyée spéciale américaine pour combattre le racisme et l’antisémitisme en visite au Maroc

Lors de la première journée de son séjour de deux jours dans la Cité des Alizés, la diplomate américaine, qui a été accompagnée, notamment de M. André Azoulay, Conseiller du Roi et Président fondateur de l’association Essaouira-Mogador, du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du président du Conseil communal d’Essaouira,Tarik Ottmani, des chefs des services extérieurs et d’autres personnalités et acteurs de divers horizons, a visité l’espace Dar Souiri, qui vient de faire peau neuve, avant de se rendre à “Bayt Dakira” où, des explications exhaustives lui ont été présentées sur cette structure source de fierté de la Cité des Alizés et haut lieu de la mémoire judéo-marocaine devenu incontournable pour tout visiteur de la ville.

Par la suite, Mme Lipstadt a eu une rencontre interactive à Bayt Dakira, avec des jeunes acteurs associatifs et élèves membres des clubs de la tolérance et de la coexistence dans la diversité, créés au sein d’établissements scolaires de la Cité des Alizés.

Les échanges ont porté sur des questions liées à la lutte contre l’antisémitisme et la haine, à la coexistence et au respect de l’autre dans sa différence.

La rencontre a été ponctuée par la présentation des élèves membres des clubs de tolérance et de coexistence dans la diversité de leurs témoignages sur leurs expériences au sein de ces structures, dont la première a vu le jour au lycée Akensous à Essaouira, avant d’être généralisée à différentes régions du Royaume pour atteindre des milliers à l’heure actuelle.

Dans l’après-midi, une visite a été effectuée à l’établissement scolaire “Abi Dar Ghafari”, où Mme Lipstadt, accompagnée de M. Azoulay, a suivi un cours présenté aux élèves de la 6è année du cycle primaire dans le cadre de l’enseignement de l’histoire judéo-marocaine dans les manuels scolaires, fruit d’une convention de partenariat et de coopération conclue entre le ministère de l’Education nationale, l’association “Essaouira-Mogador” et le centre d’études et de recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc pour la promotion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence au sein des établissements scolaires et universitaires.