Le président chinois met en garde contre la rupture de la chaîne d’approvisionnement mondiale

Le président chinois, Xi Jinping, a mis en garde, mercredi, contre les conséquences de la rupture de la chaîne d’approvisionnement mondiale, soulignant que l’ouverture et la coopération « sont le seul choix ».

Il n’y a aucune issue au « découplage et à la rupture de la chaîne », et l’ouverture et la coopération « sont le seul choix », a dit M. Xi, qui recevait à Beijing le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. La mondialisation économique pourrait faire face à des vents contraires, mais la tendance historique ne changerait pas, a-t-il fait observer, relevant que créer des barrières scientifiques et technologiques et rompre les chaînes industrielle et d’approvisionnement « ne pourront que conduire à la division et à la confrontation ».

Les propos du chef d’État chinois renvoient sur la rivalité qui caractérise les relations de la Chine avec l’Occident, conduit par les Etats-Unis. Cette rivalité se manifeste notamment par la politique dite de découplage mise en œuvre dans le but rompre la dépendance par rapport à l’économie chinoise.

Le président chinois a, d’autre part, souligné que la Chine continuerait d’adopter une approche gagnant-gagnant et de s’ouvrir davantage au monde extérieur. Il a, par ailleurs, rappelé que la Chine maintenait « une politique continue et stable » envers l’Europe et considérait l’Europe comme un pôle important et un partenaire dans un monde multipolaire. Cité par les médias officiels de la Chine, le Premier ministre néerlandais a, pour sa part, affirmé que « le découplage et la rupture de la chaîne » n’étaient pas un choix politique du gouvernement néerlandais. Il a souligné que son pays attache une grande importance au développement de la coopération avec la Chine.