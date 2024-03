Egypte : exploitation expérimentale de la centrale nucléaire d’Al Dabaa à compter du second semestre de 2027

Dans des déclarations à la presse, M. Al-Wakil a précisé que l’exploitation commerciale du réacteur débutera en septembre 2028 et qu’elle sera suivie par le lancement des unités de réacteur restantes.

Et d’ajouter que ce projet fournira environ 7,5 milliard de mètres cubes de gaz par an après l’exploitation de toutes les unités du projet, précisant que les parties égyptien et russe se sont mis d’accord sur l’usage du combustible nucléaire usé qui sera stocké dans des conteneurs spéciaux pour une durée de plus de 60 ans.

En 2015, l’Egypte et la Russie ont signé un accord portant création de 4 réacteurs nucléaires de génération III d’une capacité de 1200 Mégawatts chacun.