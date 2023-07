Le président américain recevra son homologue israélien mardi à la Maison Blanche

“Alors qu’Israël célèbre son 75e anniversaire, cette visite mettra en lumière notre partenariat et notre amitié durables”, a indiqué l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

“Le président Biden réaffirmera l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité d’Israël,” a-t-elle ajouté.

Les deux dirigeants discuteront des moyens d’approfondir “l’intégration régionale d’Israël et de créer un Moyen-Orient plus pacifique et plus prospère”, souligne le communiqué.

Le président Biden discutera aussi des moyens de faire avancer la liberté, la prospérité et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens, a indiqué l’attachée de presse, notant que les entretiens porteront aussi sur “le rôle déstabilisateur de l’Iran dans la région”.

Lors de sa visite de deux jours à Washington (18-19 juillet), le président Herzog tiendra des réunions avec plusieurs responsables américains et prononcera un discours au Congrès.