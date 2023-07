Incendies au Canada: plus de 10 millions d’hectares de forêt ont brûlé depuis le début de l’année

Plus de 10 millions d’hectares de forêt sont partis en fumée cette année au Canada alors que les incendies continuent de faire rage dans presque toutes les provinces et tous les territoires du pays, à l’exception du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nunavut.