À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre, dont il s’agit du dernier jour de cotation, reculait de 0,86% à 82,25 dollars.

Les deux cours de référence de part et d’autre de l’Atlantique avaient commencé la semaine en fanfare, atteignant respectivement lundi 86,04 dollars et 83,87 dollars, du jamais vu depuis octobre 2018 pour le premier et octobre 2014 pour le second.