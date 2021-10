La coopération migratoire avec le Maroc est très bonne (responsable suisse)

Dans une interview accordée à la MAP, M. Mascioli a indiqué que son pays, au vu de la position stratégique du Royaume « aux portes de l’Europe », suit avec « un intérêt particulier l’engagement du Maroc pour relever les défis de la migration sur son territoire », mettant en avant la stratégie adoptée par le Maroc dans ce domaine.

« Nous reconnaissons la contribution du Maroc dans ce domaine. Et je ne parle pas seulement de freiner la migration irrégulière : il ne nous a pas échappé que le Maroc a régularisé des dizaines de milliers de migrants originaires des pays voisins de l’Afrique subsaharienne », a-t-il affirmé.

Au vu de cette “très bonne coopération” entre les deux pays, la Suisse « est disposée à intensifier sa coopération migratoire avec le Maroc », a-t-il dit.

S’agissant des perspectives de coopération entre la Confédération helvétique et le Royaume sur les questions se rapportant à la migration à l’échelle régionale et internationale, il a indiqué que « la mise sur pied de projets trilatéraux est un des objectifs de la stratégie de la Suisse pour l’Afrique du Nord et nous pourrions bien imaginer nous engager davantage avec le Maroc pour des projets communs avec des pays de l’Afrique subsaharienne, par exemple pour soutenir la réintégration dans le pays d’origine ».

Il a fait observer, en outre, que la migration est un phénomène international, estimant que « le seul moyen d’y répondre est la coopération internationale ».