Le parlement arabe appelle au boycott des produits suédois

Le Parlement arabe a, dans un communiqué, appelé “les pays arabes et islamiques à prendre des positions sérieuses à cet égard en guise de soutien à la religion islamique et au Saint Coran”.

Il a, de même, souligné que ces actes sacrilèges “sont un crime à part entière, rejeté par tous les lois et pactes internationaux qui affirment la nécessité de respecter les religions et les livres sacrés et de lutter contre le blasphème”.

Ces provocations qui heurtent les sentiments des musulmans sont totalement inadmissibles, poursuit la même source.

Le parlement arabe a également appelé les parlements du monde à “prendre des décisions décisives en boycottant les produits suédois et en insistant sur la nécessité de respecter la religion islamique tolérante qui prône la paix et la fraternité et rejette l’appel à la haine et l’incitation à la violence”.

Un Suédois extrémiste avait mis à exécution ses menaces de profaner le Saint Coran en déchirant et brûlant le livre sacré devant la grande mosquée de Stockholm sous protection des autorités suédoises.