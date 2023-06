Chine: Le Maroc expose sa stratégie pour le développement de l’Afrique

Cet événement est également l’occasion pour la délégation marocaine prenant part à l’exposition d’examiner les moyens de développer une coopération conjointe aussi bien avec la Chine qu’avec les partenaires africains, et ce afin d’appuyer le développement économique de l’Afrique à tous les niveaux.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, qui conduit la délégation marocaine lors de cet événement, a déclaré à la MAP que la Chine est au cœur de la stratégie des partenariats tripartites mise en œuvre par le Maroc en faveur du développement du continent africain, conformément à la Vision Royale visant à diversifier les partenariats et renforcer le système économique et industriel du continent.

Leader dans de nombreux domaines au niveau du continent africain, en particulier l’industrie automobile et les énergies renouvelables, le Maroc représente un exemple à suivre pour l’Afrique afin que celle-ci croie en ses capacités et se positionne comme acteur clé sur la scène internationale, a-t-il ajouté.

Le thème de cette exposition reflète l’attention qu’accorde le Maroc au développement conjoint, conformément à la sage politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers l’Afrique, a-t-il relevé, notant que le Maroc, en tant que deuxième investisseur africain sur le continent, est activement impliqué en faveur du développement de l’Afrique à travers de nombreux projets, les entreprises marocaines investissant massivement dans plusieurs secteurs.

La puissance économique de la Chine dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route” est reflétée par des projets qui convergent avec la politique marocaine à l’égard du continent africain, laquelle politique consiste en une coopération visant à renforcer les capacités africaines et accélérer leur développement à travers la création d’opportunités d’emploi pour améliorer les conditions sociales des populations, a fait valoir le ministre.

Les entreprises chinoises s’intéressent en particulier au secteur industriel marocain, en particulier l’industrie automobile et des batteries, a-t-il noté, relevant que cet intérêt sera mis en œuvre à travers de grands projets d’investissement en cours de réalisation et qui devront contribuer au développement du secteur automobile pour que celui-ci réponde aux nouveaux défis, notamment l’industrie de la voiture électrique et des batteries.

Le Maroc représente un modèle à suivre à la faveur de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il affirmé, soulignant que cette vision a permis au Royaume de mettre en place des industries compétitives et de haute qualité exportées dans le monde entier.

La Vision Royale guide le gouvernement et le secteur privé afin que l’industrie marocaine établisse des partenariats gagnant-gagnant avec d’autres pays du continent et consolide la valeur ajoutée des partenaires du Maroc au niveau du continent, et ce dans le cadre de projets d’intégration entre les systèmes économiques des pays visant à valoriser les opportunités d’emploi dans le Royaume et dans les pays africains, a-t-il dit.

Et le ministre de conclure que la vision de Sa Majesté le Roi en matière de coopération Sud-Sud donne lieu à des résultats probants dans tous les domaines, affirmant que les conditions sont favorables pour les investisseurs afin de bénéficier de l’attractivité du Royaume en tant que destination fiable et porte d’entrée vers l’Afrique, une position confortée par la sécurité et la stabilité dont jouit le Royaume à travers ses infrastructures conformes aux standards internationaux.

Le Maroc participe à cette exposition avec un stand numérique qui met en lumière le leadership africain du Royaume dans les domaines économique, commercial et environnemental, avec un accent sur les secteurs de l’automobile, des énergies renouvelables, de la pharmacie et du textile.

Il s’agit aussi de mettre en avant les efforts du Royaume en matière de lutte contre les changements climatiques et l’élimination du carbone.

Le stand met également en exergue le positionnement du Maroc en tant qu’acteur central reliant l’Afrique au monde, et ce à la faveur des réalisations concrètes du Royaume en matière d’infrastructures, d’investissements dans les secteurs à haute valeur ajoutée, de sa stabilité confortant son statut en tant que destination fiable pour les investissements, ainsi que ses choix politiques et économiques qui ont fait du Royaume un leader parmi les pays africains promouvant le développement au sein du continent.

La participation marocaine vise en outre à mettre en valeur la place du Maroc en tant que plate-forme industrielle et d’exportation de premier ordre, dans l’objectif d’accélérer la dynamique des investissements étrangers.

Il s’agit aussi d’exposer l’expérience marocaine réussie en matière de transformation économique, laquelle expérience fait du Royaume une destination fiable, à fort potentiel dans les domaines de l’investissement et de l’exportation.

A cet égard, le stand marocain présente l’attractivité du Royaume promue sous la marque “Morocco Now”, afin de mettre en place une plate-forme compétitive en mesure d’améliorer le climat des affaires, notamment à la lumière des réformes conduites par le Royaume conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI consistant à consolider le leadership du Maroc parmi les pays émergents.

Organisée chaque année, l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique vise à mettre en place un nouveau mécanisme de coopération économique et commerciale entre la Chine et l’Afrique, et servir de nouvelle plate-forme pour les initiatives économiques et commerciales entre les deux parties.