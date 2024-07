Le PAP appelle à un modèle de gouvernance démocratique en Afrique

«Le PAP doit être inclus à chaque étape des initiatives prises pour promouvoir la bonne gouvernance et les droits de l’homme et renforcer la démocratie en Afrique», a déclaré Lucia Dos Passos, 3ème Vice-présidente de l’institution législative panafricaine, lors des deuxièmes réunions techniques et politiques 2024 de la plateforme de l’Architecture africaine de gouvernance et de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AGA-APSA).

Notant que le Parlement panafricain doit être la voix qui garantit que les Africains se sentent inclus, elle a soutenu une représentation effective de l’organe parlementaire africain dans les processus d’observation électorale.

La création du PAP s’appuie sur la vision de fournir une plateforme commune aux peuples africains et à leurs organisations de base, pour qu’ils soient davantage impliqués dans les discussions et la prise de décision sur les problèmes et les défis auxquels le continent est confronté, relève-t-on.

La réunion de la plateforme (AGA-APSA) vise à renforcer la synergie et la collaboration entre ses membres et à valider en particulier l’harmonisation de l’initiative des mécanismes de rapport des États.

L’Architecture africaine de gouvernance a été créée en 2012 en tant que «plateforme de dialogue entre les différentes parties prenantes» qui ont pour mandat de promouvoir la bonne gouvernance, les droits de l’homme et de renforcer la démocratie en Afrique.

La création de l’AAG a été décidée lors de la 15ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.