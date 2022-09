Le ministre émirati des AE en visite officielle à Israël

Le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Sheikh Abdullah bin Zayed, est arrivé mercredi à Tel-Aviv pour une visite officielle en Israël, rapporte l’agence de presse émiratie WAM.

Sheikh Abdullah bin Zayed est accompagné d’une délégation économique de haut niveau au cours de cette visite de plusieurs jours qui marque les deux ans de la signature des accords d’Abraham par les Émirats arabes unis et Israël, précise la même source.

Lors de cette visite, le ministre émirati rencontrera de hauts responsables israéliens pour discuter d’un certain nombre de questions d’intérêt mutuel et de sujets liés aux relations EAU-Israël et aux perspectives de la coopération et du partenariat entre les deux pays.