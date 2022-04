Le Maroc, un modèle singulier de coexistence pacifique entre les religions monothéistes (Diplomate marocaine)

“Dans les villes et villages du Maroc, les familles musulmanes se réunissent avec les adeptes des autres religions monothéistes pour partager le repas d’Iftar du Ramadan dans un esprit de fraternité et d’affection. C’est une illustration de ce merveilleux modèle de coexistence pacifique”, a souligné Mme Alaoui M’Hammdi lors d’un Iftar en l’honneur du corps diplomatique accrédité en Ethiopie.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence de représentants des trois religions monothéistes dans la capitale éthiopienne, de Hauts responsables de l’ONU et de l’Union africaine, ainsi que d’officiels éthiopiens, la diplomate marocaine s’est félicitée de la singularité du modèle marocain, fondée sur Imarat Al-Mouminine en tant que garant du respect des principes et valeurs de l’islam au Maroc.

Mme Alaoui M’Hammdi a, dans ce sens, mis en avant le rôle de premier plan du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en matière de promotion des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble, rappelant que le Royaume abrite une importante communauté juive d’origine marocaine ainsi qu’une communauté chrétienne.

“Pour illustrer la réalité de coexistence entre musulmans et chrétiens au Maroc, Sa Sainteté le Pape François avait effectué une visite à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en 2019 au Maroc”, a souligné la diplomate marocaine, rappelant que Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François avaient procédé à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Par ailleurs, Mme Alaoui M’Hammdi a relevé que le mois béni du Ramadan offre l’occasion pour les fidèles d’exprimer l’étendue de leur engagement envers leurs frères musulmans mais aussi envers les autres religions afin de diffuser une culture de solidarité, de coexistence, de valeurs humaines et de respect mutuel.