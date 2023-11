Le Maroc prend part au Caire au 5è Forum et Salon du transport et de la logistique en Afrique et au Moyen-Orient (TransMEA 2023)

Le Royaume est représenté à cet événement, qui se poursuivra jusqu’au 8 novembre, par une délégation de haut niveau présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et composée de hauts responsables du ministère et des établissements et entreprises publics sous tutelle.

Le programme de la délégation marocaine prévoit la tenue de réunions bilatérales avec des ministres de transport participant à ce forum, dans l’objectif d’examiner les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du transport et de la logistique, et de signer un nombre d’accords et de mémorandums d’entente dans les domaines du transport ferroviaire, de la sécurité routière, du transport maritime et de la marine marchande entre le Maroc et l’Egypte.

La délégation marocaine effectuera également des visites de terrain à l’établissement de la sécurité routière du Caire pour s’enquérir de l’expérience égyptienne en matière de sécurité routière, en plus de la visite de plusieurs structures du transport ferroviaire.

Le programme de ce Forum comprend plusieurs thématiques axées sur des questions d’actualité en relation avec les secteurs du transport et de la logistique, notamment le rôle des chemins de fer dans le transport durable, l’investissement dans les infrastructures de transport de nouvelle génération, le transport aérien durable, les villes intelligentes et les systèmes de transport intelligents.

Les participants débattront également du rôle des partenariats public-privé dans le développement des infrastructures de transport et des solutions de financement innovantes dans la perspective de promouvoir ce secteur.

Le Forum, qui représente une opportunité de rencontre et d’échange entre les hauts responsables du secteur du transport dans le monde, se veut une plateforme mondiale visant à renforcer la coopération, échanger les expériences, les expertises et les bonnes pratiques, en plus de s’enquérir des dernières technologies et innovations dans ce secteur vital.

Cet événement réunit de hauts responsables du secteur de transport au niveau mondial, notamment des ministres, des chefs d’établissements et d’entreprises, des chefs d’autorités de transport des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que des représentants d’organisations internationales compétentes et de bailleurs de fonds.