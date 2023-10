Le Maroc, pionnier dans le développement des énergies renouvelables (BEI)

Intervenant lors d’un séminaire sur le thème « Un horizon vert commun : Exploiter tout le potentiel du Partenariat vert UE-Maroc », M. Mourinho Felix a relevé que le Maroc a compris depuis longtemps les opportunités de l’action climatique et a fait de grands progrès vers cet objectif, au cours des 15 dernières années.

Il a aussi mis l’accent sur le “potentiel extraordinaire du Maroc, avec une disponibilité abondante d’énergie renouvelable et de ressources naturelles”, soulignant l’importance de la stratégie de développement durable du Maroc, qui vise, comme le Green Deal de l’UE, à repenser les modèles économiques pour faire face à l’urgence climatique.

Le responsable a, dans ce sens, salué le Partenariat vert Maroc-UE en tant que “modèle de coopération internationale”, relevant que la BEI est un acteur majeur dans la mise en œuvre de ce partenariat et joue un rôle de catalyseur pour le secteur privé.

»La BEI est disposée à soutenir des projets solaires, éoliens, d’efficacité énergétique et d’hydrogène vert au Maroc et entend renforcer son soutien aux PME et au secteur privé dans divers domaines, entre autres la décarbonation, la protection de l’environnement et la finance verte », a-t-il assuré.

Ce séminaire, organisé par l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed), la Mission du Royaume du Maroc à l’UE et à l’Otan et le Centre pour les études politiques européennes (CEPS), constitue une occasion pour approfondir la réflexion, l’échange et la prospection sur l’avenir et les enjeux du partenariat vert Maroc-EU.

L’événement a rassemblé des acteurs institutionnels et privés, qui donnent vie à la coopération énergétique entre le Maroc et l’UE à travers des actions appuyées et innovantes.