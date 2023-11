Le Maroc et l’Union européenne : un engagement continu contre le terrorisme et l’extrémisme violent à travers l’éducation

Lancée en partenariat avec le Centre d’éxcellence pour la lutte contre l’extrémisme violent « Hedayah », en collaboration avec le Groupe de Travail du GCTF sur la lutte contre l’extrémisme violent, cette initiative a pour objectif principal d’identifier les défis émergents, les réussites et les meilleures approches dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent dans le domaine éducatif, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans un communiqué.

Cette initiative vise également à développer des solutions concrètes et des recommandations pratiques exploitables par les décideurs, les éducateurs et les acteurs de la société civile.

Les bonnes pratiques appliquées en Afrique, y compris dans la région du Sahel, nouveau épicentre mondial du terrorisme, seront examinées en vue d’en tirer les leçons applicables en matière de lutte et prévention contre l’extrémisme conduisant au terrorisme, ajoute la même source.

La mise en œuvre de cette initiative s’inscrit dans les efforts de mise en œuvre des documents cadres et bonnes pratiques développées par le GCTF, en particulier le « Mémorandum d’Abou Dhabi sur les bonnes pratiques en matière d’éducation pour lutter contre l’extrémisme violent ».

Dans le cadre de cette initiative, qui s’étalera sur deux ans (2023-2025), un programme de formation des formateurs (FdF) sur mesure sera conçu et dispensé au profit des éducateurs, dans le but de renforcer la résilience des apprenants face à l’extrémisme violent.

Une boîte à outils ainsi qu’une série d’indicateurs seront également élaborés et mis en place pour aider et soutenir les efforts des gouvernements en matière de suivi et d’évaluation des programmes et des politiques de préventions et de lutte contre l’extrémisme violent dans le domaine de l’éducation.

Lors de son lancement officiel, en mai 2023, par le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, et le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, M. Joseph Borell, les deux parties avaient mis en exergue le rôle de l’éducation en tant qu’outil puissant pour prévenir et contrer le radicalisme et l’extrémisme violent, et éradiquer les idéologies extrémistes qui se développent dans des environnements précaires.

Ils avaient indiqué que cette initiative témoigne du partenariat privilégié et de l’engagement commun entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement.