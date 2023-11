Genève: fin de l’examen du rapport du Maroc au titre de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale

Deux jours durant, cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la 111è session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), a été l’occasion de passer en revue les acquis réalisés par le Maroc en matière de mise en oeuvre de la Convention de lutte contre la discrimination raciale et de consécration de l’égalité et du pluralisme tant dans le texte juridique que dans la réalité sociale.

Les droits culturels, le statut de la culture et de la langue amazighe, l’intégration des immigrés et des demandeurs d’asile, la garantie des droits des femmes et le renforcement de leur participation à la vie publique sont autant de points qui ont reçu une attention particulière lors des échanges entre la délégation marocaine multi-institutionnelle, conduite par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et les membres du CERD.

A travers les représentants de secteurs vitaux tels que le pouvoir judiciaire, l’éducation, la sécurité nationale, l’emploi, la solidarité et la culture, la délégation marocaine a présenté les éléments de l’approche globale et transversale suivie par le Maroc en matière de consécration des droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux dans un cadre d’égalité, de pluralisme et de liberté.

Partant de son statut d’État historiquement enraciné ayant créé une expérience civilisationnelle combinant divers affluents et composantes culturelles et ethniques, le Maroc continue de consacrer la réalité de la coexistence et de l’égalité des chances devant la Loi, et ce quelle que soit l’appartenance ethnique ou religieuse, a indiqué M. Ouahbi, en réponse aux questions et observations du CERD.

Lors du débat interactif, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, et du Secrétaire général de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH), Abdelkarim Boujradi, le ministre a souligné l’ouverture du Royaume aux propositions des différents mécanismes internationaux.

L’interaction avec des forums de ce type apporte un complément qualitatif au processus de réforme et de modernisation, a-t-il dit, notant que le Maroc est attaché, avec conviction, à l’importance d’adopter les meilleures pratiques en matière de lutte contre les discriminations et de mise en œuvre optimale des conventions internationales auxquelles il est partie.

La 111e session du CERD, un organe d’experts indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par les États parties, se tient du 20 novembre au 8 décembre.