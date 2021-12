Le Maroc et Israël appelés à continuer à construire et à renforcer leurs liens bilatéraux (Ministre israélien des AE)

“Nous devons continuer à construire, à trouver de nouvelles initiatives et à renforcer nos liens bilatéraux”, a soutenu le chef de la diplomatie israélienne, lors de cette commémoration tenue avec la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, du Secrétaire d’État américain Antony Blinken, et du Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.

“Nous célébrons une année de paix renouvelée entre de vieux amis. Les liens entre nos peuples sont profonds et les relations entre nos pays sont plus solides que jamais”, a-t-il estimé, soulignant que “nous établissons aujourd’hui des relations plus étroites entre les peuples et entre les acteurs économiques dans l’optique d’une coopération stratégique plus approfondie”.

Revenant sur la visite effectuée au Maroc en août dernier, M. Lapid a indiqué qu’il s’agit de “l’un des moments forts” de son mandat en tant que ministre, se félicitant de la célébration de l’anniversaire de cet Accord tripartite qui a acté le rétablissement des relations entre l’État hébreu et le Maroc.

Le Maroc, les États-Unis et Israël ont célébré, mercredi, le premier anniversaire de l’Accord tripartite, signé le 22 décembre 2020 à Rabat, ouvrant la voie à une coopération fructueuse avec des perspectives prometteuses entre les trois pays.