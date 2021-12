Covid : La Belgique impose de nouvelles mesures restrictives

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé, mercredi soir, l’instauration de nouvelles mesures restrictives, dans la campagne de lutte contre la pandémie, en particulier à l’heure de la vague omicron.

Les mesures décidées lors d’une réunion du comité de concertation Covid, qui réunit les responsables politiques des entités fédérales et fédérées, concerne presque tous les secteurs.

“Tous les évènements et activités en intérieur” seront interdits à partir de ce dimanche 26 décembre, à quelques exceptions près, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse.

L’interdiction vaut pour les marchés de Noël, les cinémas, les congrès, les représentations culturelles et autres activités récréatives organisées en intérieur, mais pas pour les réceptions de mariages, les funérailles, les musées, les bibliothèques et les infrastructures sportives.

Les centres de bien-être, ainsi que les activités socioculturelles “axées sur les besoins des groupes vulnérables”, les activités de formation continue et les activités pour jeunes avec encadrement professionnel tombent aussi sous les exceptions à l’interdiction.

Depuis le 6 décembre, les événements et représentations culturelles en intérieur étaient déjà limités à un public de 200 personnes maximum, assises, avec masque obligatoire et présentation d’un passe sanitaire dès 50 personnes. Ce même maximum valait pour les salles de cinéma, où les différents groupes de spectateurs devaient être séparés d’au moins 1,50m.

Désormais, c’est donc la fermeture pure et simple pour les cinémas et théâtres, entre autres.

L’interdiction vise bien les activités et événements organisés, uniquement en intérieur, et non les rassemblements familiaux et fêtes privées au domicile. Les autorités rappellent cependant l’importance de limiter les contacts et de rester chez soi en cas de symptômes.

Pour le sport, outre le fitness, il sera encore autorisé de s’entraîner en intérieur et d’organiser des compétitions, mais le public est interdit tant à l’intérieur qu’en extérieur.

Parallèlement, de nouvelles restrictions toucheront les événements en extérieur. Les tentes et chapiteaux (dans les marchés de Noël par exemple) vont ainsi devoir fermer. Un maximum d’un visiteur par 4m2 doit être respecté, ainsi qu’un plan de circulation (en sens unique) dès 100 visiteurs.

Pour ce qui est des magasins, c’est le retour de la règle du shopping seul ou à deux (sauf en ce qui concerne les mineurs de son propre foyer), et de la fréquentation limitée (maximum 1 client par 10m2 de surface commerciale).

En ce qui concerne l’enseignement, la reprise dans le primaire et le secondaire aura bien lieu le 10 janvier, “selon le régime qui prévalait l’avant-dernière semaine avant les vacances de Noël”. Pour l’enseignement supérieur, ‘’les responsables et les ministres sont invités à convenir des modalités en la matière’’. Le masque sera obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.

Enfin, l’idée du pass vaccinal (au lieu d’un pass sanitaire) n’a pas été retenue, mais un avis a été demandé au commissariat corona pour la mi-janvier. D’ici là, la Belgique va suivre l’Europe et réduire la validité du pass après la deuxième dose à 9 mois.