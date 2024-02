Le Maroc élu à la présidence du Conseil exécutif du PAM

Le Maroc, qui siège au Conseil d’administration depuis décembre 2020, a occupé auparavant le poste de vice-Président dudit Conseil et assure également le rôle de coordonnateur des pays africains au sein du Bureau de ce Conseil.

C’est la première fois dans l’histoire de cette organisation humanitaire onusienne que le Maroc préside le Conseil exécutif, composé de 36 membres.

Cette élection témoigne en effet de la confiance placée par la communauté internationale et les pays africains dans le leadership du Maroc dans les domaines liés à la sécurité alimentaire et la lutte contre la faim aux niveaux régional et international. Elle intervient dans un contexte particulier, marqué par une recrudescence des crises humanitaires, la poursuite des réformes structurelles de l’Agence et la mobilisation des ressources financières permettant au PAM de répondre mieux aux besoins humanitaires dans le monde.

Le PAM a pour objectifs d’éradiquer la faim dans le monde, en fournissant une assistance alimentaire d’urgence pour sauver les vies dans des situations de crises humanitaires et en mettant en œuvre des programmes de développement à long terme au profit des pays affectés par les impacts des changements climatiques.