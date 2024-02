Climat : Berlin va autoriser le stockage du carbone sous les fonds marins

Le captage et le stockage du carbone, ou CSC, éliminent de l’atmosphère le dioxyde de carbone produit par les processus industriels ou le captent au point d’émission et le stockent sous terre. Selon Berlin, il faut capter entre 34 millions et 73 millions de tonnes par an d’ici 2045.

D’après les nouvelles modifications législatives, le transport du CO2 et son stockage dans les zones sous-marines seront autorisés, à l’exception des zones marines protégées, a relevé M.Habeck lors d’une conférence de presse présentant la stratégie gouvernementale de gestion du carbone.

Le stockage terrestre du carbone restera interdit à moins que les Länder ne demandent à Berlin de le rendre possible.

La stratégie servira de base à un projet de loi visant à modifier la loi nationale sur le stockage du carbone et à créer un cadre juridique clair pour le développement d’une infrastructure de gazoduc de CO2.

Géologiquement, l’Allemagne dispose d’environ 1,5 à 8,3 milliards de tonnes de capacité de stockage de CO2 sous la mer du Nord et pourrait en déposer jusqu’à 20 millions de tonnes par an.

Les industries à forte intensité de CO2 qui ne peuvent pas être électrifiées, comme le ciment et la chaux, feront partie des secteurs qui en bénéficieront, tandis que les centrales électriques au gaz et à la biomasse pourront également utiliser cette technologie mais ne seront pas subventionnées.