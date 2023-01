Le Maroc consacré à Madrid “meilleure destination durable émergente”

Nouvelle consécration pour l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Le magazine Viajar, l’un des prestigieux magazines espagnols spécialisés dans le tourisme et le voyage, a désigné le Maroc “meilleure destination durable émergente pour l’année 2022-2023”, mardi à Madrid, lors d’un événement organisé à la “Real Fábrica de Tapices”.

Le prix a été remis à M. Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, par M. Josep Palau, Directeur de la revue Viajar, en présence de Mme Karima Benyaich, Ambassadrice du Maroc en Espagne, lors d’un événement networking où les principaux prescripteurs et opérateurs touristiques ibériques et latino-américains étaient présents, de même que les représentants de la profession au Maroc à l’instar de Hamid Bentaher, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, Lahcen Zelmat, Président de la Fédération nationale de l’Industrie hôtelière et Mohammed Semlani, Président de la Fédération nationale des Agences de voyages.

A cette occasion, Adel El Fakir, DG de l’ONMT a déclaré : “Je suis honoré de recevoir ce prix qui consacre les efforts du Royaume du Maroc en matière de tourisme durable. Cette reconnaissance renforce le rayonnement de la marque Maroc à travers les attributs de durabilité et de responsabilité auxquels les voyageurs du monde entier sont très sensibles”.

Cet événement a été l’occasion de capter l’attention de plus de 250 hauts dirigeants de Tour-opérateurs et de compagnies aériennes et leur présenter l’offre authentique de la destination Maroc, portée par la nouvelle marque “Maroc – Terre de lumière”.

Cette rencontre a permis de consolider les acquis du Light Tour organisé le 21 juin 2022 à Madrid, et de confirmer les performances du Maroc sur le marché espagnol, premier marché en termes de récupération des performances de l’année 2019 (98% à fin novembre 2022).

L’occasion de rappeler les résultats exceptionnels de la dernière campagne de communication à destination du marché espagnol. Avec un taux d’exposition de 74%, elle a réalisé un taux de satisfaction de 91% et près de 90% des sondés ont manifesté leur intérêt à visiter le Maroc. Ce qui a valu au Maroc de nombreuses distinctions comme le prix de la “Meilleure campagne de promotion internationale en Espagne” et le prix de “la meilleure destination culinaire”.

A travers cette nouvelle distinction décernée par le magazine Viajar, l’ONMT consolide sa stratégie sur ce marché de proximité géographique et culturel, un marché stratégique pour la destination Maroc, représentant un vivier important de plus de 20 millions de touristes.