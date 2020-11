Le Malawi salue l’action “pacifique” et “décisive” du Maroc pour garantir la libre circulation au niveau d’El Guergarat

La liste des pays africains comme celle des pays arabes s’allonge pour soutenir l’intervention pacifique et responsable du Maroc. Le Malawi salue à son tour l’action “pacifique” et “décisive” menée par le Maroc afin d’assurer la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste-frontière d’El Guergarat, a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères.