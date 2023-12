Le Forum Russie-Monde arabe salue le rôle du Roi, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien de la cause palestinienne

Le Forum de coopération Russie-Monde arabe a salué mercredi à Marrakech, au terme des travaux de sa 6è édition accueillie par le Royaume, le rôle du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien de la cause palestinienne.

Dans la Déclaration conjointe rendue publique à l’issue des travaux de ce Forum, les ministres des Affaires étrangères arabes et russe ont salué le rôle du Roi Mohammed VI dans le soutien et la lutte des Maqdessis, à travers des projets concrets réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras opérationnel du Comité Al-Qods.

Par ailleurs, la Déclaration conjointe du Forum a salué plusieurs actions du Royaume, entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique étrangère tracée par Sa Majesté le Roi.

Ainsi, concernant le rôle du Maroc dans le dossier libyen, le Forum a réaffirmé l’importance de l’accord de Skhirat pour le règlement de la crise libyenne et de l’attachement à l’unité et à la souveraineté de l’Etat libyen et à la sécurité de ses territoires. Un accent particulier a été également mis sur le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye, le principe d’appropriation par les Libyens du processus politique et le respect de l’accord politique conclu à Skhirat, comme base d’une solution politique à la crise libyenne.

En relation avec le leadership du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, le Forum de coopération Russie-Monde arabe s’est félicité du choix du Royaume pour abriter la 93ème session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), à Marrakech en 2025, ainsi que de l’accueil du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme.

Il a salué, dans ce cadre, le rôle et les efforts déployés par le Royaume lors de sa présidence du Forum mondial de lutte contre le terrorisme 2021-2023.

Par ailleurs, le Forum s’est félicité des conclusions des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, tenues du 09 au 15 octobre 2023 à Marrakech, notamment celles relatives au financement des actions climatiques et à la réalisation des Objectifs de développement durable, louant les efforts du Royaume dans la réalisation de ces Objectifs.

Enfin, les ministres des Affaires étrangères arabes et russe ont salué le choix du Royaume du Maroc pour l’organisation, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du Monde de football 2030.