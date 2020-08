Le discours du Roi Mohammed VI à l’occasion du 20 août est un hymne à la vie (Jean-Paul Carteron)

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est un hymne à la vie, a souligné, vendredi, Jean-Paul Carteron, Président-Fondateur du Forum de Crans Montana.

«Le discours de SM le Roi aurait pu s’intituler vive la vie», a affirmé M. Carteron dans une déclaration à la MAP, se disant «infiniment reconnaissant au Souverain d’avoir pris l’initiative de cet appel qui, avec solennité prend une force tout à fait inhabituelle».

«Je souhaite que ce discours important soit diffusé et lu partout dans le monde. Respecter les règles de protection c’est être un citoyen responsable et montrer que l’on sera apte à prendre en mains, demain, les affaires du monde», a noté le M. Carteron, se disant “sûr que la jeunesse marocaine est déjà convaincue par les mots de son Roi et que la jeunesse du monde sera contaminée mais cette fois ci par la sagesse, la pondération et la responsabilité sociale».

Analysant la teneur du discours royal, l’ambassadeur Carteron a souligné que «SM le Roi Mohammed VI a rappelé les vertus fondatrices de la Nation marocaine, celles qui unissent tout un peuple à son Roi, dans les bons comme dans les mauvais moments : patriotisme sincère, esprit de sacrifice, solidarité et loyauté. Ces vertus sont ou devraient être universelles».

Cette relation fusionnelle, sans cesse ravivée, entre le Trône et le peuple marocain, face aux vicissitudes du temps comme dans les moments de bonheur et de réussites est en effet la base même d’un système qui a toujours été couronné par le succès, a affirmé M. Carteron, relevant que «le Maroc, depuis longtemps et au fil des ans, a le privilège rare de bénéficier de la vision de toute une dynastie, vision qui ne fut jamais prise en défaut».

Dès les débuts de la pandémie, a-t-il rappelé, «le Maroc solidaire a réussi, par de lourds efforts, à atténuer l’impact sanitaire et ses conséquences économiques et sociales».

L’Etat, sous les hautes impulsions royales, a-t-il poursuivi, «s’est engagé comme aucun autre pays dans le combat et des mesures drastiques et efficaces ont été prises, notamment dans les domaines de la santé et de l’industrie. Aujourd’hui un plan exceptionnellement structurant de relance économique a été mis sur pieds et ne demande qu’à démarrer».

Malheureusement, a regretté M. Carteron, il suffit de se pencher à sa fenêtre pour constater que la pandémie est toujours là, quelques fois plus intense encore et que le combat est loin d’être terminé, alors que le cadre socio-économique se fait chaque jour plus difficile.

C’est la raison pour laquelle, au niveau mondial, il est désastreux de constater que l’après confinement se déroule souvent dans des conditions dangereuses et alarmantes, a-t-il estimé, mettant en garde contre le laisser-aller et le relâchement qui peuvent “mettre en danger notre société tout entière, notre vie à tous et particulièrement celle de ceux que vous aimez…et de vous-même”.