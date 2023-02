Le déficit du compte courant de la zone euro se creuse à 106 MM€ en 2022 (BCE)

Cette variation du solde du compte courant a été principalement portée par le passage d’un excédent (287 milliards d’euros) à un déficit (60 milliards d’euros) pour les biens, et, dans une moindre mesure, par une réduction de l’excédent des revenus primaires (passé de 63 milliards d’euros à 7 milliards d’euros) et un déficit un peu plus important pour les revenus secondaires (passé de 160 milliards d’euros à 166 milliards d’euros), selon une note de l’institution monétaire.

Ces évolutions ont été en partie compensées par un excédent plus important pour les services (passé de 92 milliards d’euros à 114 milliards d’euros).

En investissements directs, les résidents de la zone euro ont réalisé des désinvestissements nets de 32 milliards d’euros en actifs hors zone euro en 2022, après des investissements nets de 162 milliards d’euros en 2021, relève la BCE.

Et d’ajouter que les non-résidents ont désinvesti 174 milliards d’euros en termes nets des actifs de la zone euro en 2022, après des désinvestissements nets de 133 milliards d’euros en 2021.

Pour le mois de décembre, le compte courant de la zone euro a enregistré un excédent de 16 milliards d’euros en décembre 2022, soit une augmentation de 3 milliards d’euros par rapport au mois précédent. Des excédents ont été enregistrés pour les services (14 milliards d’euros), les biens (8 milliards d’euros) et les revenus primaires (7 milliards d’euros). Ceux-ci ont été en partie compensés par un déficit des revenus secondaires (13 milliards d’euros), conclut la BCE.