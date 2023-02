Le conseil communal de Dakhla approuve des conventions de partenariats dans les domaines de l’agriculture, du sport et du patrimoine maritime

Au cours de cette session, présidée par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah, un exposé a été présenté sur le bilan annuel des réalisations de cette instance élue au titre de l’année 2022 .

Ainsi, les membres du Conseil ont approuvé une convention de partenariat avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en vue de mettre en œuvre des projets liés à la commercialisation des produits agricoles dans la commune de Dakhla, pour un montant global de 179 millions de dirhams (MDH).

Cette convention a pour objectif d’établir un cadre général de partenariat et de coopération pour la réalisation de projets économiques structurants dans la ville de Dakhla, tout en fixant les conditions de mise en œuvre conformément aux normes juridiques et techniques en vigueur (un marché de gros des légumes et fruits, un abattoir et un marché aux bestiaux, en plus de la construction de marchés locaux de proximité).

Le Conseil a également adopté une convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, relative à la mise en place et à la mise à niveau d’infrastructures sportives dans la ville de Dakhla au titre de l’année 2023, mobilisant une enveloppe budgétaire de l’ordre de 40 MDH.

Cette convention vise à mettre en place des terrains de proximité multisports dans plusieurs quartiers (20 MDH), à mettre à niveau la piscine municipale (10 MDH) et à fournir des équipements sportifs et des matériels de fitness (10 MDH).

Les membres du Conseil ont aussi approuvé un projet de convention avec l’Association Assalam pour la préservation du patrimoine maritime et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la culture-, portant sur la protection et la valorisation du patrimoine maritime et subaquatique du littoral de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Cette convention vise à renforcer l’attractivité du littoral de Dakhla à travers la protection et la préservation des monuments maritimes, l’aménagement d’un parc sous-marin dans la ville, la création d’un centre d’interprétation du patrimoine maritime et le renforcement des capacités dans le domaine de la protection et de la valorisation du patrimoine marin et subaquatique, ainsi que la sensibilisation quant à l’importance de la protection de ce patrimoine.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont approuvé le transfert des crédits de la deuxième partie du budget de 2023 estimés à 3,2 MDH pour sa reprogrammation.

Ils ont également approuvé la liste des biens privés de la commune de Dakhla et leur cadre juridique et la programmation de l’excédent annuel du budget 2022, ainsi que l’amendement de l’arrêté fiscal local.

En outre, ils ont approuvé une convention de partenariat relative à la création d’un centre de lutte contre la toxicomanie dans la ville de Dakhla, dans le cadre des projets de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Cette convention vise à mettre à niveau et à équiper un centre pour lutter contre la toxicomanie dans la région, à créer des espaces et des ateliers de sensibilisation au sein du centre et à soutenir la réinsertion socio-économique des jeunes toxicomanes.