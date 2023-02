Séisme: des secouristes russes en Turquie pour participer aux opérations de secours

Trois avions du ministère ont atterri à l’aéroport de la ville turque d’Adana, avec plus de 100 sauveteurs à bord et des équipements spéciaux, a précisé le département dans un communiqué, publié sur son site internet.

Des brigades canines expérimentées en recherche de survivants dans les décombres font aussi partie de l’équipage, ajoute la même source, notant que les secouristes russes seront divisés en plusieurs groupes et travailleront 24 heures sur 24.

De plus, un hôpital mobile sera déployé dans la zone d’urgence avec plus de 40 médecins et secouristes pour prodiguer des soins médicaux.

Selon le ministère, une équipe de secouristes a été envoyée dans la localité de Kahramanmaraş, la plus touchée par le séisme.

Le bilan du puissant séisme qui a ravagé le sud-est de la Turquie lundi s’est alourdi à 3.381 morts et 20.426 blessés, selon les dernières données de l’agence gouvernementale turque de gestion des catastrophes (Afad).

Malgré les basses températures et les fortes chutes de neige, les opérations de secours se poursuivent à plein régime, puisque près de 7.840 personnes ont été extraites des décombres jusqu’à présent.

Le tremblement de terre, survenu lundi à 04H17 locales (01H17 GMT) à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres, a provoqué l’effondrement de plusieurs bâtiments dans les localités turques de “Kahramanmaraş”, “Gaziantep”, “Adana”, “Malatya”, “Diyarbakir”, “Sanliurfa” et “Osmaniye”.

Le séisme, qui a été ressenti au Liban et en Irak, a touché plusieurs localités en Syrie, dont Alep, Idlib, Lattaquié et Hama, faisant au moins 1.504 morts et 3.548 blessés, selon les données préliminaires.

Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, à 10H24 GMT, dans la localité de Kahramanmaraş.

Un nouveau séisme de magnitude 4,4 sur l’échelle de Richter (de magnitude 5,6, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen) a été enregistré mardi à l’aube, au large de Hatay, dans le sud de la Turquie, sans qu’aucun nouveau blessé n’ait été enregistré jusqu’à présent.