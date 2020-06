Le confinement a permis au monde de réaliser l’importance de la culture au quotidien (Mehdi Qotbi)

Au niveau des musées et de la FNM, “il était primordial de revoir notre stratégie durant le confinement afin de maintenir le lien avec les Marocains et de continuer d’apporter l’art et la culture dans les foyers’, a souligné M. Qotbi qui est présenté par le magazine comme “le représentant d’une création marocaine, dialoguant entre Orient et Occident”.

“Nous avons misé sur le digital avec plusieurs initiatives numériques pour permettre au grand public d’avoir accès à nos plus importants rendez-vous artistiques de manière totalement virtuelle” avec des expositions à 360 degrés, des visites guidées et des animations ludiques et pédagogiques, a expliqué M. Qotbi. C’est un accès à l’histoire, à la culture et au patrimoine artistique mondial et marocain, depuis son salon, pour tous et sans distinction, a-t-il fait observer. Sans art, sans culture, sans musique et sans films, le confinement aurait été “bien triste et insupportable”, a insisté le président de la FNM, notant qu’à travers le monde, les artistes ont permis d’adoucir ces moments difficiles pour toute l’humanité.

En outre, il a jugé qu’il est primordial de soutenir la culture en période de crise, rappelant que le secteur culturel engendre des emplois et contribue au modèle de développement d’un pays. Dans ce sens, la FNM contribue à l’élan de solidarité pour soutenir les artistes plasticiens en débloquant, en cette période difficile, un budget de 6 millions de dirhams en leur faveur, a indiqué M. Qotbi, notant que cette action ne manquera pas d’enrichir les collections permanentes des musées et d’encourager les jeunes de la scène artistique émergente.

Par ailleurs, il s’est “très fier” des efforts impulsés par le Maroc sous la conduite du Roi Mohammed VI qui ont permis au Maroc de s’ériger en modèle de gestion de la crise Covid-19, soulignant l’importance de poursuivre les efforts pour sortir progressivement de cette pandémie.