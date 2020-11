Le Commissaire européen Olivér Várhelyi salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu

Après s’être astreint à la plus grande retenue, face aux provocations graves et inacceptables auxquels se sont adonnées les milices du “polisario” dans la zone tampon d’El Guergarat au Sahara marocain, le Royaume du Maroc n’a eu d’autre choix que d’assumer ses responsabilités afin de mettre un terme à la situation de blocage générée par ces agissements et restaurer la libre circulation civile et commerciale, assurent des sources proches du dossier.