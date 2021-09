Le chef de l’Etat islamique au Sahel, membre du Polisario, tué par les forces françaises

Les forces françaises ont tué le chef du groupe jihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), Adnan Abou Walid al-Sahraoui, nom de guerre de Lehbib Ould Ali Ould Saïd Ould Joumani, membre du Polisario, un mouvement séparatiste et terroriste, soutenu financièrement et logistiquement par l’Algérie.

Radicalisé en Algérie avant de devenir le premier chef du groupe armé jihadiste État islamique au Grand Sahara (EIGS), il est considéré comme étant à la manoeuvre de la plupart des attaques dans la région des “trois frontières”, un vaste espace aux contours vagues à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

“Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel”, a déclaré le président français Emmanuel Macron sur Twitter.

Cet été, en juin et juillet, Paris avait déjà annoncé la mort ou la capture de plusieurs cadres de haut rang de l’EIGS par la force française Barkhane et ses partenaires, dans le cadre de sa stratégie de cibler les dirigeants et les cadres des organisations jihadistes.

Le chef de l’EIGS “est mort à la suite d’une frappe de la force Barkhane”, a tweeté de son côté la ministre française des Armées Florence Parly, en saluant également “un coup décisif contre ce groupe terroriste. Notre combat continue”.

L’EIGS, créé en 2015 par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, membre du Front Polisario, puis de la mouvance jihadiste Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), avait été désigné comme “ennemi prioritaire” au Sahel, lors du sommet de Pau (sud-ouest de la France), en janvier 2020.

L’EIGS a perpétré des attaques particulièrement meurtrières, visant civils et militaires, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.