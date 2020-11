Le chef de la diplomatie de Bahreïn en Israël pour la première fois

Bahreïn et les Emirats arabes unis ont été les premiers pays du Golfe à avoir conclu en septembre de tels accords avec Israël, initiative qualifiée de “trahison” par les Palestiniens car la résolution du conflit israélo-palestinien était jusque-là considérée comme une condition sine qua non pour une normalisation entre Israël et les Etats arabes.

“Une délégation bahreïnie de haut rang dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Abdellatif al-Zayani, se rend à Tel-Aviv le mercredi 18 novembre 2020 pour une visite officielle”, a indiqué l’agence de presse bahreïnie BNA.

La visite est destinée à la fois à “affirmer la position ferme et permanente de Bahreïn en faveur du soutien du processus de paix” et “mettre en lumière les opportunités économiques et les accords bilatéraux avec Israël”, a-t-elle ajouté.

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo doit également se rendre en Israël la semaine prochaine.

Monarchie arabe du Golfe où siège la Ve flotte américaine, le petit royaume de Bahreïn est devenu le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, après les Emirats, l’Egypte –en 1979 — et la Jordanie — en 1994.

Ces dernières années, Israël s’est rapproché des pays arabes du Golfe, tous alliés des Etats-Unis, et en particulier de ceux comme Bahreïn et les Emirats qui partagent la même inimitié à l’égard de l’Iran.

La normalisation des relations avec l’Etat hébreu est également perçu comme une opportunité économique pour les monarchies du Golfe ultra dépendantes du pétrole et qui veulent développer d’autres secteurs, dont celui des technologies.