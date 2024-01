Le caftan marocain dans version moderne et traditionnelle défile à Paris

C’est en marge du calendrier officiel de la semaine de la haute couture parisienne que deux grandes maisons marocaines : Renata Couture et Rena ont présenté, dimanche 21 janvier à Paris, leurs dernières collections de caftans, un événement organisé dans un palace de la capitale par l’Oriental Fashion Show.

« Outre leur passion pour la mode marocaine, les deux créatrices à la tête de ces maisons partagent aussi un lien familial, celui d’une mère et sa fille. Entre les deux femmes, la mode est une histoire de famille, une passion qui se transmet de génération en génération, accompagnée d’une bonne dose de talent qui fait le renom de ces deux maisons au style bien distinct », souligne l’organisatrice Hind Joudar.

Car si ces deux créatrices partagent un lien de filiation, ce n’est pas pour autant que celles-ci partagent leur atelier. D’un côté, Renata, maison de mode traditionnelle, qui doit sa renommée au style si particulier des caftans dessinés par sa fondatrice, Madame Chraibi, explique Mme Joudar.

Pour l’organisatrice, la créatrice affiche en effet un style et une touche à nuls autre pareils. Superposition des tissus, imprimés foisonnants, coupes audacieuses et ultra modernes, légèreté des étoffes… Dans l’atelier de Renata, le caftan se revisite et se repense au gré des tendances de la mode internationale, sans jamais pour autant trahir son identité traditionnelle et son héritage culturel.

Quant à Rena, poursuit Hind Joudar, elle affiche la même ambition, perpétrer les lettres de noblesse de cet habit traditionnel tout en l’inscrivant dans la modernité. Dirigée par Khadija Chraïbi, nouvelle icône de la scène mode marocaine, la maison Rena poursuit un rêve avec la ferme intention de le concrétiser, internationaliser le caftan.

Pour se faire, la jeune créatrice rivalise d’ingéniosité afin de revisiter cet habit traditionnel selon les codes de la mode d’aujourd’hui. Sous sa griffe, le caftan se raccourci et se porte ouvert ou fermé au-dessus d’un pantalon, pourquoi pas comme une robe courte, ceinturé nonchalamment à la taille ou façon kimono… autant de variations inscrivent les créations de Rena dans une dimension intemporelle, bien loin des sentiers battus de la mode et surtout .au-delà des frontières.

Sur le podium de ce défilé qui célèbre la mode marocaine, Rena et Renata ont donné à voir plusieurs facettes du caftan marocain. Un habit traditionnel, dont la riche histoire se lit au fil de ses broderies artisanales, de ses coupes si particulières, et qui réussit le pari de traverser le temps et les frontières sans jamais perdre de sa superbe ni se dénaturer.

« Artisanes de l’évolution du caftan, Rena et Renata, deux emblèmes de la fusion harmonieuse de la modernité et de la tradition marocaine, ont révélé à Paris, à l’hotel Sahngri La, leur talent, leur vision de l’élégance marocaine et leur interprétation du caftan marocain », estime Mme Joudar.