Le Burkina salue la libération de la ville stratégique de Kidal par l’armée malienne

« Le Gouvernement burkinabè se réjouit de la libération de Kidal après plusieurs années sous le joug des terroristes. Ce 14 novembre 2023 les Forces armées maliennes (FAMa) ont repris Kidal et brisé la chape de plomb longtemps maintenue sur les populations par une horde d’obscurantistes. Avec cette victoire d’étape, importante vers la libération totale du pays, c’est un jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans son ensemble », souligne le gouvernement burkinabé dans un communiqué.

« Le Gouvernement burkinabè salue cette reprise de la ville de Kidal et rend un vibrant hommage aux hommes et aux femmes qui se sont engagés corps et âme pour rendre cette victoire possible ». « Il s’incline devant la mémoire de tous les combattants de la liberté et de la souveraineté qui ont consenti le sacrifice suprême pour que vive le Mali, un et indivisible, et souhaite prompt rétablissement aux blessés », ajoute le communiqué du ministre de la Communication, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Il réaffirme « son soutien indéfectible au Gouvernement et au peuple frère du Mali, à cette étape charnière de la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien, un combat dont la finalité est d’offrir à nos peuples une autre perspective que l’horizon de ténèbres dessiné et planifié par les terroristes et leurs soutiens internationaux », note encore le communiqué.

La prise de Kidal mardi par l’armée malienne, « offre des perspectives heureuses pour les Etats du Sahel, engagés dans le combat contre les terroristes qui empiètent sur leurs souverainetés », a affirmé, pour sa part, le président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

» Je me réjouis de la libération, ce mardi, de la ville de Kidal par les Forces armées maliennes après d’intenses combats menés ces derniers jours », a-t-il ajouté.

« Cette victoire d’étape renforce notre conviction que le combat pour la libération de nos Etats mérite d’être mené et que nous en sortirons vainqueurs » a écrit le capitaine Ibrahim Traoré, mardi sur X (anciennement Twitter).

L’armée malienne a pris la ville stratégique de Kidal située dans le nord du pays, et contrôlée depuis mai 2014 par les groupes armés à dominante touareg, ont annoncé mardi les autorités de transition et l’armée.

« Aujourd’hui nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal », avait déclaré le chef de l’Etat malien, le colonel Assimi Goïta, dans un message lu au cours d’un flash spécial à la télévision d’Etat.

« Le Chef d’état-major général des Armées informe l’opinion nationale et internationale que les FAMa ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023 », a indiqué, de son côté, l’état-major sur les réseaux sociaux.

L’Etat malien n’avait quasiment pas repris pied à Kidal depuis le mois de mai 2014. Les forces maliennes en avaient alors été chassées quand une visite du Premier ministre de l’époque, Moussa Mara, avait donné lieu à des affrontements avec les rebelles touareg, qui avaient causé de lourdes pertes dans les rangs de l’armée.

Depuis 2012, le Mali est en proie à une expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, tant sécuritaire que politique, économique et humanitaire.