Jordanie: 6,4 milliards dollars de recettes touristiques à fin octobre

Cette performance record est soutenue par une augmentation significative des arrivées touristiques dans le pays, selon la Banque centrale, précisant qu’à fin octobre dernier, quelque 5,56 millions de touristes ont visité le Royaume, soit une hausse de 34 % en comparaison avec les chiffres de 2022.

Selon les données de la Banque, les dépenses touristiques à l’étranger se sont élevées à 1,6 milliard de dollars au cours de la même période, en hausse de 30,9 %.

Pour le seul mois d’octobre, les revenus touristiques ont enregistré une croissance de 11,7 % par rapport au même mois de l’année dernière, atteignant 614,8 millions de dollars, selon la même source.

Dans le même temps, fait observer la Banque, les dépenses touristiques à l’étranger ont augmenté de 12,7 % au cours du mois d’octobre dernier, à 136,5 millions de dollars.

Le tourisme est un pilier de l’économie du pays et joue un rôle crucial dans son développement. Le secteur compte pour plus de 14,6 pc du PIB national, avec plus de 50.000 emplois.