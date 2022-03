Le Brésil annonce les deux premiers cas du variant deltacron du coronavirus

Queiroga a déclaré aux journalistes que les deux cas ont été enregistrés dans le nord du pays, dans les États amazoniens de Pará et Amapá, bordant le Suriname et la Guyane française.

Le ministre, qui n’a pas précisé s’il s’agissait de cas émanant de l’étranger ou issus de contagion communautaire, a noté que le variant “est plus présent en France et dans d’autres pays européens” qu’au Brésil.

Selon lui, “il s’agit d’un variant important, qui exige de la vigilance”, mais cela ne devrait pas générer “de malaise ni de peur”, puisque “les autorités sanitaires sont vigilantes” et adopteront les mesures nécessaires en cas d’aggravation de la situation.

De même, il a souligné que l’apparition de ces deux cas ne suggère pas encore que les protocoles en vigueur soient modifiés. Le Brésil a assoupli les mesures restrictives contre la propagation du virus et des régions ont déjà levé l’obligation du port des masques dans les espaces fermés, parallèlement au succès de la campagne de vaccination.

Le ministre a relevé que l’apparition d’une nouvelle mutation devrait conduire à une plus grande conscience de l’importance de la vaccination et à la nécessité de finaliser le calendrier vaccinal.

Selon les données officielles, 91 % des 213 millions de Brésiliens de plus de 12 ans ont pris au moins une dose, tandis que 84,34 % ont déjà appliqué les deux nécessaires.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par la pandémie au monde et, jusqu’à lundi, il comptait un total de 655 249 décès et 29,3 millions de cas.

L’assouplissement de l’état d’urgence sanitaire a fait l’objet d’une rencontre ce mardi entre le président du Sénat, Rodrigo Pacheco et le ministre de la Santé.

Queiroga, qui a rencontré la semaine dernière le président de la Chambre des députés, Arthur Lira pour discuter de la même question, devrait également rencontrer le président de la Cour suprême fédérale, le ministre Luiz Fux.

Le ministre a demandé au Sénat de rétrograder le covid-19 au niveau de situation endémique, arguant que le virus ne peut plus être considéré comme une pandémie.