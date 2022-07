Le 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol sur “l’organisation territoriale”, les 13 et 14 juillet à Tanger

La ville de Tanger abritera, les 13 et 14 juillet, le 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol, sous le thème “L’organisation territoriale et l’expérience de la régionalisation au Maroc, en Espagne et en Italie: lectures croisées”.

Organisé par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger (FSJEST), relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, en partenariat avec la Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), le Centre d’Etudes sociales et juridiques du Sud d’Europe, et le Centre Cifal Malaga, cet événement verra la participation d’experts et d’universitaires marocains, espagnols et italiens, indique un communiqué de la Faculté.