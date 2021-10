L’ancien Premier ministre français crée un nouveau parti politique

L’ancien Premier ministre français, Edouard Philippe, soutien d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2022, a dévoilé samedi au Havre, ville dont il est le maire, les contours de son nouveau parti baptisé “Horizons”.

Devant plus de 160 maires et de nombreux parlementaires de la majorité comme l’ancien ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, Edouard Philippe a affirmé vouloir construire “une nouvelle offre politique” avec comme priorités “remettre de l’ordre dans les comptes et dans la rue” et construire sur le long terme une stratégie pour l’avenir de la France à l’horizon 2050.

Son objectif en 2022, affirme-t-il, consiste “à faire en sorte que le président de la République Emmanuel Macron soit réélu”.

En revanche, “Horizons” pourrait présenter des candidats aux élections législatives de juin 2022, et éventuellement participer à la future majorité présidentielle.

Ce parti devrait ainsi permettre à Edouard Philippe de peser dans le paysage politique pendant le quinquennat à venir, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027, commentent les médias de l’Hexagone.