Lancement en mars prochain à Essaouira du Forum Mondial des Femmes pour la Paix

Initié en France en 2022 et co-présidé par Hanna Assouline et Fatima Bousso, le mouvement rassemblera dans la cité des Alizés des femmes du monde entier, militantes pour la paix mais aussi engagées pour la justice, l’émancipation et la liberté, qui “délivreront ensemble un message commun, un appel à la Paix, à destination du monde”, annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Et la même source de préciser que parmi ces femmes qui prendront part à cet événement, placé sous l’égide de l’UNESCO et qui bénéficie du soutien des Nations Unies (Alliance des Civilisations), figurent des Palestiniennes, des Israéliennes, des Libériennes, des Iraniennes, des Afghanes…, dont Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix (Iran), Jessica Mwiza, militante de la Mémoire (Rwanda), Huda Abu Arquob, présidente de l’Alliance for Middle East Peace (Palestine) et Nurith Hagragh, Women Wage Peace (Israël).

Ainsi, ce temps fort à Essaouira sera l’acte fondateur d’un “Forum Mondial des Femmes pour la Paix”, indiquent les organisateurs, expliquant que le Maroc a été choisi pour la tenue de la première édition de ce futur rassemblement annuel.

“Symbole des richesses de la diversité en terre d’islam et plus particulièrement de la refondation d’un dialogue ouvert et permanent entre Musulmans et Juifs, impulsé par l’engagement de SM le Roi Mohammed VI, c’est la ville d’Essaouira qui accueillera ce temps fort, acte fondateur d’une Alliance mondiale des Femmes pour la Paix qui entend peser sur les décisions politiques en s’appuyant notamment sur la résolution 1325 de l’ONU”, souligne le communiqué.