L’Amérique n’a “jamais pleinement tenu” sa promesse d’égalité, reconnaît Biden

“Notre nation a été fondée sur une idée: que nous sommes tous créés égaux et méritons d’être traités avec une égale dignité tout au long de notre vie. C’est une promesse que nous n’avons jamais pleinement tenue, mais que nous n’avons jamais, jamais reniée”, a indiqué M. Biden à la veille de la célébration du Mois de l’histoire des Noirs (Black History Month), une commémoration annuelle de la contribution de la diaspora africaine.

Dans un communiqué, il a ajouté que “les luttes et les défis de l’histoire des Noirs américains ont été le creuset où notre détermination à réaliser cette vision a le plus souvent été testée”.

“Les luttes des Noirs américains pour la liberté, l’égalité de traitement et le droit de vote, pour l’égalité des chances dans l’éducation, le logement et le travail, pour les opportunités économiques, l’égalité de justice et la représentation politique et tant d’autres luttes ont réformé notre démocratie bien au-delà de sa fondation”, a ajouté le locataire de la Maison Blanche.

“Les Noirs américains ont ouvert la voie non seulement pour eux-mêmes, mais également à des millions de femmes, d’immigrants, d’autres communautés historiquement marginalisées et à tous les Américains de profiter pleinement des avantages de notre société”, a poursuivi le président.

Les Afro-américains continuent d’être victimes de discrimination dans presque tous les établissements, selon l’organisme d’audit, d’évaluation et d’investigation du Congrès américain (Government Accountability Office).

Les étudiants noirs sont également plus susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires que leurs homologues blancs, selon l’organisme américain.

Les ménages blancs ont des taux de propriété d’au moins 10 pc supérieurs à ceux des ménages noirs et hispaniques, selon le Département du Trésor.

Cela a un impact sur la sécurité économique et conduit à moins de richesse générationnelle au sein des familles.

Les Noirs américains sont également confrontés à des disparités en matière d’emploi, puisque le travailleur blanc typique gagne plus de 24% par heure de plus que le travailleur noir typique, selon un rapport de 2019 de l’Economic Policy Institute.

Joe Biden a indiqué que son administration s’efforçait de remédier à ces “disparités de longue date qui entravent le progrès des communautés noires”.

“Nous utilisons tous les moyens pour lutter contre la discrimination raciale dans le logement et les prêts hypothécaires et pour aider à créer une richesse générationnelle au sein des communautés noires”, a-t-il affirmé.

M. Biden a également appelé le Congrès à intervenir pour garantir le droit de vote à tous les Américains.

Les allégations de suppression des électeurs ont augmenté au cours des dernières années, avec des accusations selon lesquelles certaines réformes électorales et redécoupages dirigés par le parti républicain visent à empêcher les électeurs noirs de voter facilement.

En 2021, le Brennan Center for Justice a rapporté qu’entre le 1er janvier et le 27 septembre, 19 États ont promulgué 33 lois qui rendent plus difficile le vote – et bon nombre de ces lois ont eu un impact disproportionné sur les Noirs américains.

“L’égalité d’accès aux urnes est le cœur battant de notre démocratie. Sans elle, rien n’est possible”, a souligné M. Biden.

Il a ajouté qu’il va continuer à faire pression sur le Congrès pour adopter des législations qui élargissent les droits de vote et limitent la discrimination dans les urnes.