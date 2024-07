L’Agence urbaine de Tanger met en place une série de mesures au profit des MRE

L’Agence urbaine de Tanger a pris une série de mesures pratiques pour accompagner la diaspora marocaine, lors de leur séjour estival au Maroc.

L’Agence a souligné, dans un communiqué, qu’un guichet unique dédié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) est mis en place, du 15 juillet au 13 septembre, au siège de l’agence à Tanger, notant que ce mécanisme doté d’une cellule composée d’interlocuteurs attentifs.

A cet égard, une permanence sera mise en place après les heures officielles de travail, de 16h30 à 18h30 (du lundi au vendredi) et de 9h00 à 12h30 (samedi), à l’exception des jours fériés.

L’Agence a également mis à la disposition des MRE le numéro de téléphone « 0539340797 » et l’adresse électronique « [email protected] », pour répondre à leurs questions et leur apporter les clarifications et les orientations adéquates dans les plus courts délais.

Quatre espaces seront installés, du 24 juillet au 18 août, au profit des MRE, un au siège de l’agence et trois autres aux points de passage de la station maritime du port Tanger Med, à l’aéroport de Tanger Ibn Batouta et à l’aire de repos de Tanger Med.

Ces espaces, dotés de supports de communication numériques et papier, ont pour but d’accueillir les MRE, de répondre à leurs questionnements concernant les domaines de l’urbanisme et de la construction, et de les informer sur les missions et les compétences des agences urbaines.

L’Agence urbaine organise, du 8 au 16 août à son siège à Tanger, des journées portes ouvertes au profit des MRE, afin de renforcer la communication avec eux, de les sensibiliser aux missions et services de l’Agence urbaine, et de les informer sur le nouveau programme d’aide directe au logement.