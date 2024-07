Le Royaume du Maroc condamne la fusillade survenue à proximité d’une mosquée au Sultanat d’Oman

Le Royaume du Maroc a condamné, mercredi, la fusillade survenue à proximité d’une mosquée dans la région d’Al-Wadi Al-Kabir, au Sultanat d’Oman, qui a fait plusieurs morts et blessés.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique que le Royaume réaffirme sa solidarité avec le Sultanat d’Oman frère dans l’ensemble des mesures entreprises pour préserver sa sécurité et sa stabilité ainsi que la sécurité de ses citoyens et résidents.

Cet attentat sans précédent a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) qui a visé mardi une mosquée chiite à Oman. L’attaque a fait six morts: quatre Pakistanais, un Indien et un policier omanais, et près de trente blessés, selon les autorités.

Il s’agit du premier attentat revendiqué par l’EI dans ce pays où cohabitent pacifiquement les adeptes de trois courants de l’islam, les ibadites, les sunnites et les chiites.