La Zambie et le Rwanda signent sept mémorandums d’entente pour renforcer l’intégration économique

Les gouvernements zambien et rwandais ont signé, lundi à Livingstone (490 km de Lusaka), sept mémorandums d’entente visant à renforcer la coopération et l’intégration économique entre les deux pays.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Président du Rwanda, Paul Kagame, et du Président de la Zambie, Hakainde Hichilema. Les mémorandums d’entente ont été paraphés par les ministres zambien et rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, MM. Stanley Kakuko et Vincent Bituta.

Ces nouveaux accords portent notamment sur la promotion du commerce transfrontalier et de l’investissement, ainsi que le développement de l’industrie et du secteur privé par le biais de partenariats conjoints.

Les deux pays ont également convenu d’établir et de renforcer les relations bilatérales dans le secteur agricole, de promouvoir et développer la recherche agricole, de favoriser le transfert des technologies et de renforcer la coopération dans le domaine de la pêche et de l’élevage.

Il s’agit également de faciliter la circulation des personnes entre les deux pays, d’établir des mécanismes mutuels pour prévenir et combattre la criminalité transnationale et prendre des mesures conjointes pour lutter contre l’émigration illégale.

En outre, les deux parties ont convenu d’assurer une assistance administrative mutuelle entre les autorités fiscales des deux pays, destinée à renforcer la coopération en matière de lutte contre les violations des lois fiscales.

M. Kakuko avait souligné que la visite de deux jours du Président Kagame à Lusaka devrait renforcer les relations bilatérales, les partenariats et la coopération au niveau multilatéral, dans la perspective de réaliser les aspirations communes au développement pour les peuples des deux pays.