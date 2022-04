La diplomatie royale est la clé de voûte de la dynamique ires en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc (Jean Paul Carteron)

« L’engagement constant, historique et dynastique de SM le Roi Mohammed VI et Son action résolue pour la défense, la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume et la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara sont à la source de prises de position de plus en plus nombreuses, fortes et claires », a expliqué M. Carteron dans une déclaration à la MAP, ajoutant que « les contestations incessantes qui ont lassé le monde entier étaient enfin perçues comme farfelues. Ce qu’elles sont ! ».

Il a salué, dans ce sens, la nouvelle position « courageuse, très forte et symbolique de l’Espagne par rapport à un certain attentisme d’autres pays européens », notant que « la position de Madrid est une consécration éclatante de l’action d’une diplomatie royale ferme et intangible en ce qui concerne l’intégrité territoriale du Royaume »

Et de poursuivre : « La position courageuse de l’Espagne ouvre la voie à une véritable métamorphose dans les relations entre les deux pays ».

En affichant haut et fort son soutien au plan d’autonomie, l’Espagne a choisi la voie de la Real Politik. Le Maroc est respecté pour être un partenaire fiable et porteur de paix, de stabilité et de développement, « alors qu’à côté, chez le voisin de l’Est, on trouve un régime en pleine déliquescence, occupé, de manière constante et incompréhensible, à entretenir un climat d’agressivité dont il est la première victime sur le plan économique et social notamment ».

Tour en dénonçant « l’agitation et l’agressivité devenue quasi-génétique» des autorités algériennes au sujet de la question du Sahara marocain, il a salué le fait que « l’Espagne a enfin franchi le cap du réalisme en exprimant à haute voix une position qui n’est que l’évidence tout en prenant le risque – bien relatif – de créer la polémique avec des gens qui ne vivent que de polémiques et dont l’attitude d’agressivité envers le Maroc est incompréhensible».

« Face à cette agressivité permanente, le Maroc a mis en œuvre une diplomatie de grande sagesse et d’information constante pour déjouer les complots orchestrés par l’Algérie dont le vaste réseau diplomatique n’a pour seule occupation que d’agir contre les intérêts marocains. Il s´agit là d’une évidence que j’ai maintes fois constatée », a-t-il soutenu.

Et de souligner : « personne n’est plus dupe de cette guérilla malsaine menée par l’Algérie à travers un conflit imaginaire autour du Sahara marocain ». Un constat unanimement partagé par les nombreux responsables du monde entier, des observateurs, des décideurs, et des leaders d’opinion ayant pris part aux diverses éditions du Forum de Crans Montana à Dakhla, ce forum de dialogue de haut-niveau qui « a fait l’objet à son tour d’une guerre sans relâche » de la part des autorités algériennes, pour la simple raison qu’il « contribue au rayonnement et à l’intégration mondiale des villes et de la population du Sahara marocain » a-t-il relevé.