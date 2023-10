La solidarité sociale, une valeur authentique d’un peuple et de son Roi

Le Maroc a surmonté les adversités et toutes les campagnes hostiles grâce au triomphe de ses valeurs authentiques fondées sur son identité nationale et les ferments de l’unité et de la cohésion de la société marocaine, tels que la solidarité, l’ouverture sur l’Autre, la tolérance et la coexistence avec les différentes religions et civilisations.

C’est ce dont nous avons tous été témoins lors de nombreux événements que le Royaume du Maroc a traversés, dont les plus récents ont été l’épidémie du Coronavirus et le tremblement de terre d’Al Haouz du 8 septembre 2023. Un drame qui s’est transformé en une leçon d’humanité sans précédent de par la solidarité spontanée et l’altruisme entre les différents groupes de société, de générations et de régions. A une époque qui connaît un déclin notable dans le système de valeurs, de références et d’humanisme, cette tragédie a contribué à consolider l’unité nationale et promouvoir l’entraide sociale comme valeur intrinsèque de tout un peuple.

D’une part, il s’agit d’une identité unifiée fortifiée par l’institution de la « Commanderie des Croyants », qui prône le juste milieu, la modération, la coexistence interreligieuse et inter-civilisationnelle.

D’autre part, c’est le fondement de la Nation marocaine fondée autour de la l’institution monarchique dont la vocation première est d’unifier et de rassembler toutes les composantes du peuple marocain, et puise son essence dans la symbiose et les liens d’allégeance mutuelle qui unissent le Trône et le peuple.

De ce fait, ce n’est pas étonnant que le discours royal, prononcé à l’ouverture de la session législative, le deuxième vendredi d’octobre de l’année 2023, aborde le thème de la solidarité sociale et de la protection sociale. En effet, ce projet national sociétal majeur et inédit constitue un agenda royal que Sa Majesté le Roi a annoncé devant les représentants de la nation en octobre 2020. Le souverain a défini ses quatre axes comme la couverture maladie obligatoire, la généralisation de l’indemnisation, l’élargissement de la participation au système de retraite, la mise en place d’une assurance d’indemnité suite à la perte de travail

La préoccupation royale sur la question des valeurs morales, comme les valeurs sociales et le socle solidaire, s’est étendue au champ de l’équilibre et la cohésion de la famille et qui a fait l’objet du message de révision de la Moudawana (code de la famille). Les objectifs du projet de généralisation de la protection sociale et des réformes majeures en cours étant de fortifier la famille et de la protéger de la désintégration …

Ainsi, nous pouvons dire que le projet royal est de préserver la famille comme vaisseau sûr de toutes les valeurs nationales et morales. Il consiste d’une part à revoir le Code de la famille sous les yeux de l’institution de « Imart al Mouaminin » (Commanderie des croyants), et d’autre part à généraliser la protection sociale, afin de la fortifier et élever le niveau de vie des citoyens grâce à un soutien social direct, tout en élargissant le champ des bénéficiaires aux groupes vulnérables, aux pauvres, aux enfants d’âge scolaire, aux enfants handicapés, aux nouveau-nés et aux groupes, qui soutiennent les personnes âgées.

Nous pensons que tout ce que le Royaume a vécu lors de la tragédie du tremblement de terre d’Al Haouz, en termes de solidarité et de synergie fortes et spontanées entre ses différentes composantes, le Roi et le peuple, les institutions et la société civile, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, est une raison de fierté pour l’identité nationale marocaine unifiée qui a su faire face à toutes les difficultés et les crises pour en faire un pilier fondamental du modèle social et du développement du Maroc.

*Abdallah BOUSSOUF; Historien; Secrétaire Général du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME).